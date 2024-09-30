Поправки в ядерную доктрину России уже готовы и вскоре будут юридически оформлены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это скорее прерогатива наших специалистов, наших военных. Они внимательно следят за тем, какие именно вооружения и как используются. Именно они фиксируют прямую вовлеченность стран коллективного Запада в конфликт вокруг Украины, и они не будут ослаблять свое внимание», — заявил Песков.

По словам Пескова, ядерные державы фактически принимают участие в конфликте на стороне Украины, что и стало одной из причин пересмотра доктрины. В обновленной ядерной доктрине будут указаны новые основания для применения ядерного оружия, в том числе «агрессия против России со стороны неядерных государств при поддержке ядерных держав», а также массированная воздушная атака с использованием неядерных средств, таких как беспилотники.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал пересмотр доктрины на заседании Совета безопасности РФ 25 сентября, заявив, что условия для применения ядерного оружия должны быть расширены в ответ на растущую угрозу со стороны стран коллективного Запада.

«Мы оставляем за собой право применить ядерное оружие в ответ на нападение на Россию или Белоруссию. Это касается и тех случаев, когда обычные вооружения создают критическую угрозу нашему суверенитету», — сказал Путин.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал предупреждение Путина Западу о применении ядерного оружия «безответственным и несвоевременным».

«Это абсолютно безответственно. Я думаю, что многие в мире ясно говорили об этом ранее, когда он (Путин — ред.) бряцал ядерной саблей — в том числе и Китай», — сказал Блинкен в интервью MSNBC в четверг.