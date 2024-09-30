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Взрыв в жилом комплексе Москвы
При пожаре в жилом комплексе «Селигер Сити» на севере Москвы, вызванном взрывом газовых баллонов, погиб один человек, двое пострадали, сообщили экстренные службы
Взрыв в жилом комплексе Москвы
Фото: Прокуратура Москвы / Others
30 сентября 2024 г.

На севере Москвы, в жилом комплексе «Селигер Сити», произошел пожар, вызванный взрывом газовых баллонов, которые использовали для монтажа натяжного потолка. В результате происшествия погиб один человек. Двое, в том числе ребенок, получили ранения, сообщают экстренные службы.

По информации Следственного комитета России, в одной из квартир комплекса произошел самопроизвольный взрыв баллонов. Очевидцы утверждают, что слышали от пяти до восьми взрывов, после чего огонь охватил квартиры с пятого по восьмой этаж. Видеозаписи, опубликованные MSK1, показывают отлетевшие баллоны, осколки которых разбросаны у дома.

Пожар тушили 88 человек. Через час возгорание удалось ликвидировать. В ходе разборки завалов было обнаружено тело погибшего, но его личность пока не установлена.

Жители горящего дома пытались спастись, вылезая на карниз. Очевидцы натягивали одеяла, чтобы помочь спастись людям из горящих квартир. Один из жильцов спрыгнул из окна и был госпитализирован. Следственные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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