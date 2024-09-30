Израиль вечером 29 сентября нанес удары по главному порту Йемена — Ходейде, которая находится в 1800 км от израильских границ. В результате атаки погибли четыре человека и более 30 получили ранения, сообщили местные СМИ.

Все погибшие были гражданскими лицами, не связанными с движением хуситов. Йеменский телеканал «Аль-Масира» сообщил, что в результате удара погибли работник порта и три инженера, еще 33 человека получили ранения. В порту продолжаются поиски пропавших без вести.

Военные Израиля заявили, что нанесли удары по нескольким объектам хуситов в Йемене, включая электростанции и морской порт. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что для «израильских военных нет слишком далеких мест, чтобы наносить удары по своим врагам».

Авиаудары были нанесены через день после того, как хуситы выпустили ракету по аэропорту Бен-Гурион в Израиле. Атака произошла ровно в тот момент, когда премьер Нетаньяху должен был совершить посадку в аэропорту после возвращения из Нью-Йорка.

Это стало самой масштабной операцией йеменских повстанцев с 7 октября. Под ударом был весь центральный регион Израиля.

В июле Израиль также нанес удар по порту Ходейда, причинив ущерб как минимум в $20 млн. Атака произошла на следующий день после того, как беспилотник хуситов прорвал противовоздушную оборону Израиля и убил мужчину в Тель-Авиве.

Израиль утверждает, что попавшие под удар объекты якобы использовались хуситами для «переброски иранского оружия в регион и поставок для военных нужд». Однако в реальности через Ходейду идет большое количество гуманитарных грузов и товаров первой необходимости. Ходейда считается ключевым пунктом ввоза топлива и гуманитарной помощи в разрушенный войной Йемен.

С ноября хуситы наносят удары по Израилю и связанным с ним морским судам, выражая солидарность с палестинцами в Газе. Они запустили десятки ракет и беспилотников, что привело к сбоям в глобальном судоходстве через жизненно важные водные пути у побережья Йемена.