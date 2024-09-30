Биньямин Нетаньяху заключил сделку с оппозиционным политиком Гидеоном Сааром, чтобы привлечь его правую партию «Новая надежда» в свое правительство. Этот шаг укрепит теряющую популярность коалицию израильского премьер-министра. Саар приведет в кабинет четырех депутатов, что дает коалиции Нетаньяху в сумме 68 мест в парламенте.

Приход Саара может привести к еще более жесткой политике Израиля по отношению к Газе. Политик занимает еще более правую позицию, нежели Нетаньяху и известен своими радикальными взглядами. Он уже давно критикует стратегию Нетаньяху в отношении Газы, называя ее «слишком осторожной».

Саар не раз заявлял, что Тель-Авив должен проводить более агрессивные военные операции в Газе и стремиться к быстрой и решительной победе. В отличие от Нетаньяху, который акцентирует внимание на угрозах со стороны Ирана и «Хезболлы» в Ливане, Саар последовательно настаивает на усилении боевых действий в Газе.

57-летний Саар когда-то был высокопоставленным членом правой партии Нетаньяху «Ликуд», но ушел после неудачной попытки возглавить партию на праймериз.

На совместной пресс-конференции 29 сентября премьер-министр Нетаньяху отметил их прежние разногласия, однако подчеркнул, что сейчас их объединяет общая задача — защита безопасности Израиля. Саар в свою очередь объяснил свое возвращение в правительство убеждением, что текущая политика в Газе недостаточно эффективна.

«Большинство оппозиции не разделяет мои взгляды на ведение войны», — заявил Саар. — «Я считаю, что ситуация в Газе требует более жестких действий».

Участие Саара в правительстве может оказать давление на Нетаньяху с целью принятия еще более жестких мер в отношении Газы.

После начала израильского вторжения в Газу Саар присоединился к военному правительству Нетаньяху, но ушел в марте текущего года, выразив недовольство военной политикой.