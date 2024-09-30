Около 45 тыс. сотрудников морских портов США угрожают устроить массовую забастовку на Восточном и Мексиканском побережьях. Это может привести к серьезным сбоям в экономике страны — каждый день забастовки обойдется США в $5 млрд. Протест угрожает нарушить жизненно важные торговые маршруты в канун президентских выборов и может негативно отразиться на позициях демократов.

В центре конфликта стоит спор между Международной ассоциацией докеров (ILA) и Объединением работодателей морского транспорта США по поводу условий оплаты труда. ILA представляет работников от штата Мэн до Техаса. Последний раз организация устраивала забастовку в 1977 году, что подчеркивает исключительность нынешней ситуации.

Переговоры между рабочими портов — докерами — и их работодателями зашли в тупик. Порты отказываются повышать зарплату сотрудникам. Потому 1 октября работники 36 крупнейших портов США готовятся устроить забастовку и заблокировать работу всех гаваней на Атлантическом побережье страны. На эти порты приходится почти половина всего морского импорта в США, включая автомобили, одежду и продукты питания.

Примечательно, что администрация президента Джо Байдена отказывается вмешиваться в переговоры и не планирует использовать свои федеральные полномочия для предотвращения возможной забастовки.

При этом, как прогнозируют эксперты, протест приведет к многонедельным задержкам в портах и может вызвать резкий рост цен на доставку товаров, что усугубит инфляцию, от которой и так страдают американские потребители. Потому потенциально рост цен может ударить по позициям демократов, которые сделали вопрос инфляции одним из главных пунктов предвыборной повестки.

Потенциальная приостановка работы морских ворот США затронет широкий спектр отраслей, включая автомобильную промышленность, машиностроение, сельское хозяйство и фармацевтику.

Эксперты оценивают, что под угрозой могут оказаться поставки автомобилей на сумму $37,8 млрд, сельскохозяйственные экспортные товары на $318 млн и более 91% контейнерных поставок фармацевтической продукции.

Американские ритейлеры, в преддверии новогодних праздников, уже готовятся к задержкам и росту цен. Специалисты по логистике предупреждают, что даже краткосрочная забастовка может иметь долгосрочные последствия, и на устранение ее последствий может уйти несколько недель.