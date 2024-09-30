В интервью NBC сенатор Марк Келли, председатель подкомитета по вооруженным силам Сената США, заявил, что Израиль применил 2000-фунтовую бомбу серии Mark 84 для устранения лидера «Хезболлы» Сайеда Хасана Насраллы. Это первое официальное заявление США о том, какое оружие было использовано в операции.

«Мы видим все большее использование управляемых боеприпасов, таких как JDAM, которые мы продолжаем поставлять Израилю», — добавил Келли, пояснив, что JDAM превращает обычные бомбы в высокоточные с помощью системы GPS.

Ранее «Хезболла» подтвердила гибель своего лидера Хасана Насраллы в результате израильского авиаудара. В результате атаки на Бейрут также погиб заместитель командующего силами «Аль-Кудс» Революционной гвардии Ирана генерал-майор Аббас Нилфурушан.

По данным ливанских органов здравоохранения, в результате пятничной атаки по погибло шесть человек и 91 получил ранения. Общее число погибших за последнюю неделю превысило 700 человек.

Эскалация конфликта привела к массовому перемещению населения. Около 100 000 человек в Ливане были вынуждены покинуть свои дома только на этой неделе, увеличив общее число перемещенных лиц в стране до более чем 200 000.

Международное сообщество выражает серьезную обеспокоенность тем, что конфликт может выйти из-под контроля и перерасти в региональную войну, в которую будут вовлечены США и Иран.