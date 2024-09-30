Премьер-министр России Михаил Мишустин намерен совершить официальный визит в Тегеран, где проведет переговоры с руководством Ирана. Как сообщила пресс-служба российского правительства, 30 сентября в ходе визита Мишустин встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и первым вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом.

Основное внимание на переговорах будет уделено развитию российско-иранского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. В частности, стороны планируют обсудить реализацию крупных совместных проектов в таких отраслях, как транспорт, энергетика, промышленность и сельское хозяйство.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан опроверг информацию о том, что Тегеран поставляет Москве баллистические ракеты. В своем заявлении на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке он подчеркнул, что Иран никогда не поддерживал российское вторжение в Украину. Об этом сообщает The Guardian.

«Мы готовы вести переговоры с европейцами и американцами по поводу войны в Украине. Мы никогда не одобряли российскую агрессию против Украины», — заявил Пезешкиан. Он отметил, что Иран всегда выступал за мирное решение конфликта.

На пресс-конференции 16 сентября Пезешкиан также опроверг слухи о поставках ракет в Россию. «Возможно, в прошлом такие поставки были, но с тех пор, как я занял пост президента, этого не происходило», — сказал он. Пезешкиан вступил в должность 30 июля 2024 года.

В начале сентября The Wall Street Journal и CNN сообщили, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности. Согласно украинским разведданным, Россия получила партию ракет «Фатх-300» с радиусом действия до 110 км. Сообщалось, что российский корабль доставил ракеты в порт Каспийского моря 4 сентября.