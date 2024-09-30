Представитель МИД Ирана Нассер Канаани заявил, что страна не оставит без ответа «преступные действия» Израиля после недавних убийств высокопоставленных лиц в Ливане. В результате израильских ударов по Бейруту погибли лидер «Хезболлы» Сейед Хасан Насралла и бригадный генерал Революционной гвардии Ирана Аббас Нилфорушан.

«Мы твердо стоим на своем и будем действовать так, что [враг] пожалеет», — заявил Канаани, добавив, что Иран не стремится к войне, но и не боится ее.

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает накаляться. ХАМАС в понедельник сообщил о гибели своего лидера в Ливане Фатеха Шерифа Абу эль-Амина вместе с семьей при ударе по лагерю беженцев в Тире. Народный фронт освобождения Палестины (НФОП) также заявил о потере трех руководителей в результате израильского авиаудара по Бейруту.

С начала года произошла серия убийств высокопоставленных лиц региональных движений, включая зампреда Политбюро ХАМАС Салеха Аль-Арури, командира «Хезболлы» Фуада Шукра и главу политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

Эскалация конфликта привела к массовому перемещению населения в Ливане — около 300 000 человек покинули свои дома за неделю. По данным ливанского Министерства здравоохранения, с 23 сентября в стране погибло более 900 человек и около 2700 получили ранения.

Ситуация в Газе остается критической: в результате израильского вторжения погибло более 41 600 человек, преимущественно женщин и детей.

Усиленные атаки Израиля против «Хезболлы» в Ливане и хуситов в Йемене вызывают опасения, что конфликт может выйти из-под контроля и втянуть Иран и США в крупномасштабную войну.