30 сентября 2024 г.
ПОЛИТИКА
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Канадский депутат: мы знаем, кто враг мира – это Биньямин Нетаньяху
Мы знаем, кто враг мира, к сожалению, у него есть имя - это премьер-министр Биньямин Нетаньяху, заявила лидер Партии зеленых Канады Элизабет Мэй, выступая в парламенте. #trtнарусском #израиль #палестина #газа #ливан #нетаньяху #канада #врагмира #свободапалестины #оккупация #ближнийвосток #правачеловека #политическийкризис #международноеправо #сопротивление #правозащитники #оон #мир #враг
Канадский депутат: мы знаем, кто враг мира – это Биньямин Нетаньяху / Others
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