Канадский депутат: мы знаем, кто враг мира – это Биньямин Нетаньяху

Мы знаем, кто враг мира, к сожалению, у него есть имя - это премьер-министр Биньямин Нетаньяху, заявила лидер Партии зеленых Канады Элизабет Мэй, выступая в парламенте. #trtнарусском #израиль #палестина #газа #ливан #нетаньяху #канада #врагмира #свободапалестины #оккупация #ближнийвосток #правачеловека #политическийкризис #международноеправо #сопротивление #правозащитники #оон #мир #враг