ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Канадский депутат: мы знаем, кто враг мира – это Биньямин Нетаньяху
Мы знаем, кто враг мира, к сожалению, у него есть имя - это премьер-министр Биньямин Нетаньяху, заявила лидер Партии зеленых Канады Элизабет Мэй, выступая в парламенте. #trtнарусском #израиль #палестина #газа #ливан #нетаньяху #канада #врагмира #свободапалестины #оккупация #ближнийвосток #правачеловека #политическийкризис #международноеправо #сопротивление #правозащитники #оон #мир #враг
Канадский депутат: мы знаем, кто враг мира – это Биньямин Нетаньяху / Others
30 сентября 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us