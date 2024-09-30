Палестинское движение ХАМАС подтвердило гибель одного из своих лидеров Фатиха Шарифа Абу аль-Эмина, в результате авиаудара ВВС Израиля по его дому в лагере «Эль-Басс» на юге Ливана. В заявлении, опубликованном в Telegram ХАМАС сообщил, что Абу аль-Эмин был одним из лидеров движения в Ливане и состоял в руководстве организации за рубежом.

В результате атаки также погибли его супруга Умейя Ибрагим Абдулхамид, их сын Эмин и дочь Вафа. Израильская армия пока не прокомментировала этот инцидент.

Ранее Фронт народного освобождения Палестины (ФНОП) сообщил о гибели трех своих руководителей в результате израильского авиаудара по столице Ливана, Бейруту. В заявлении вооруженного крыла ФНОП, «Бригад Шехид Абу Али Мустафа», отмечается, что жертвами стали член Политбюро Мухаммед Абдулал (Абу Гази), член Центрального комитета Имад Ауде (Абу Зияд) и Абдуррахман Абдулал.

Рано утром 30 сентября израильская армия нанесла авиаудар по квартире в многоэтажном жилом доме в районе Кола, центральной части Бейрута. Это первый удар по центру Бейрута, нанесенный Израилем с момента начала нынешней эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Эскалация конфликта привела к массовому перемещению населения. Около 100 000 человек в Ливане были вынуждены покинуть свои дома только на этой неделе, увеличив общее число перемещенных лиц в стране до более чем 200 000.

Международное сообщество выражает серьезную обеспокоенность тем, что конфликт может выйти из-под контроля и перерасти в региональную войну, в которую будут вовлечены США и Иран.