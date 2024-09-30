Из-за израильских авиаударов палестинский младенец родился с патологией мозга

В первые 3 месяца беременности я неоднократно переживала авиаудары и вдыхала много дыма, что повлияло на мою беременность, рассказала TRT палестинка Шуроок Айяд, у которой родился ребенок с гидроцефалией (заболевание головного мозга). Из-за отсутствия необходимой медицинской помощи у младенца также разорвалась одна из артерий мозга, что привело к частичному параличу и потере координации. #trtнарусском #gаза #палестина #младенец #беременность #авиаудары #израиль #гидроцефалия #война #здоровье #правачеловека #кризисздравоохранения #мирныежители #жертвыпалестины #конфликт #гуманитарнаякатастрофа #последствиявойны #медицинскаянедоступность