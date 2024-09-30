Израильские спецподразделения проводят целенаправленные рейды в Южный Ливан, собирая разведданные перед возможным масштабным наземным вторжением. Операция может начаться уже на этой неделе, несмотря на давление США с целью предотвращения крупномасштабного вторжения, сообщает The Wall Street Journal.

Амир Авиви, бывший высокопоставленный офицер израильской армии, заявил: «Армия Израиля провела множество подготовительных мероприятий к наземному вторжению. Как правило, это всегда включает специальные операции. Это неотъемлемая часть процесса».

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви обратился к войскам: «Мы готовимся к маневренным действиям. Это означает, что вы, солдаты, своими ногами ступите на вражескую территорию».

Израиль наращивает силы на северной границе, сосредоточив там больше войск, чем где-либо еще в стране. За последние недели были проведены масштабные операции по ослаблению «Хезболлы», включая авиаудары по более чем 2000 целям в Ливане, убийство лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, уничтожение средств связи «Хезболлы», приведшее к гибели 37 человек, и убийство группы элитных военных лидеров в Бейруте.

Глава Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что более 200 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в Ливане, а свыше 100 тыс. бежали в соседнюю Сирию в поисках убежища. По данным ливанского Министерства здравоохранения, с 23 сентября в стране погибло более 900 человек и около 2700 получили ранения.

Тем временем США усиливают свое военное присутствие в регионе, удерживая два авианосца - USS Abraham Lincoln в Красном море и USS Harry S. Truman в Средиземном море - для сдерживания потенциального вмешательства таких стран, как Иран.

Возможное наземное вторжение Израиля в Ливан вызывает серьезные опасения международного сообщества из-за риска эскалации конфликта в региональную войну.