Кабмин проигравших

Новое французское правительство получилось правоцентристским, несмотря на то, что эти политические силы фактически проиграли досрочные парламентские выборы, прошедшие в июне и июле этого года. При этом левым из блока «Новый народный фронт», набравшим большинство голосов и получившим 184 из 577 мест в парламенте, не досталось ни одного из 39 министерских портфелей.

Кресла распределили между собой представители пропрезидентской партии «Возрождение» и их союзники-правоцентристы из блока «Вместе за республику!». Ее представитель Себастьен Лекорню сохранил пост главы Минобороны. МИД возглавил Жан-Ноэль Барро из партии «Демократическое движение», которая также считается союзницей президента. Ни левые, ни крайне правые — сторонники Марин Ле Пен — не получили ничего.

Сейчас кандидаты проходят этические проверки, а также еще должны получить одобрение президента Эммануэля Макрона. Хотя президент вряд ли наложит вето на предложения Барнье, поскольку в таком случае в стране, которая и так охвачена политическим кризисом, возникнет новая напряженность.

Лидер левых Жан-Люк Меланшон назвал новые власти «ультраменьшинства — тех, кто проиграл выборы» и пообещал вынести такому правительству вотум недоверия. В партии уверены, что президент Эммануэль Макрон обманул их.

После того как в первом туре голосования на досрочных парламентских выборах большинство получили крайне правые из «Национального объединения» Марин Ле Пен, глава государства пошел на сделку с левыми силами, выдвинув на второй тур единых кандидатов.

Ультраправые в итоге провалились, заняв лишь третье место и 143 места в парламенте.

Спустя почти три месяца после серии консультаций с основными политическими силами Макрон определился с кандидатурой нового премьера. После самого молодого главы правительства в истории Франции, 34-летнего Габриэля Атталя, он назначил самого пожилого главу правительства — 73-летнего Мишеля Барнье от партии «Республиканцы».

Он уже не раз занимал министерские посты при президентах Франсуа Миттеране, Жаке Шираке и Николя Саркози.

Левые предлагали на пост премьер-министра кандидатуру 37-летней Люси Касте, работающей в бюджетном департаменте мэрии Парижа. Однако президент отказался, усомнившись в ее способности добиться большинства голосов в нижней палате парламента для проведения реформ и утверждения бюджета страны.

Импичмент Макрону

В Европе уже не в первый раз формальных победителей на выборах отстраняют от формирования правительства. В Нидерландах лидер Партии свободы Герт Вилдерс не получил пост премьера, в Германии власти всеми силами пытаются ограничить влияние крайне правых из «Альтернативы для Германии», несмотря на то, что партия показывает высокие результаты на земельных выборах.

Во Франции сразу две силы, показавшие лучший результат на выборах, не получили доступ к формированию правительства.

У европейских элит с конца прошлого года появилось убеждение, что несистемные силы, в частности, правых популистов, нельзя допускать к власти. В результате системные партии стремятся любой ценой удержать в руках власть, образовывая самые непредсказуемые и порой неэффективные коалиции.

17 сентября бюро Нацсобрания, в котором большинство у левых, решило допустить до обсуждения объявление импичмента президенту Макрону. До этого 81 депутат из партии «Непокорившаяся Франция» инициировал процедуру импичмента президента, обвинив его в «институциональном перевороте против демократии» из-за отказа учитывать результаты выборов.

Французские СМИ считают, что шансы на успех этой инициативы невелики: внутри коалиции нет по этому вопросу единого мнения, к тому же на следующем этапе этой процедуры понадобится две трети голосов «за» в Нацсобрании. Марин Ле Пен уже назвала это предложение «манипуляцией ультралевых».

1 октября Барнье выступит с программной речью перед депутатами. Как пояснили в его офисе, приоритетами нового правительства станет контроль за миграцией, более эффективное управление государственными финансами, повышение покупательной способности населения и обеспечение безопасности.

Новым властям придется проводить непопулярные реформы — повысить налоги или сократить расходы, поэтому в таких условиях премьер-министру Барнье и его кабмину будет непросто удержаться на плаву.

Президент останется у власти

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в разговоре с TRT на русском предположил, что Макрону не грозит импичмент.

«В парламенте вряд ли поддержат эту резолюцию, она не получит большинства голосов. В верхней палате парламента крайне левые и вовсе представлены незначительно. А в целом Барнье более или менее вписывается в сценарий Эммануэля Макрона, поскольку он довольно опытный политик, классический правый, так что устраивает и умеренно правых и умеренно левых», — уверен специалист.

Политолог Федор Лукьянов отмечает, что в последнее время в Европе сложилась тенденция, согласно которой ни крайне правые, ни крайне левые, вне зависимости от высоких результатов на выборах, не приходят к власти.

«В начале лета Макрона хоронили, а он сыграл ва-банк. Два с лишним месяца тянул время и мотал всем нервы, а теперь протащил своего премьер-министра — тяжеловеса из истеблишмента Мишеля Барнье, республиканца, просто плоть от плоти политической аристократии. Президенту, которого ранее считали хромой уткой, удалось всех переиграть. К решению реальных проблем страны и общества это никакого отношения не имеет, но разве в этом дело?» — считает эксперт.