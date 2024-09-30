В ночь на 30 сентября российские войска атаковали Киев с использованием дронов, однако все беспилотники были обезврежены украинскими силами ПВО, сообщила Киевская городская военная администрация. Воздушная тревога в столице продолжалась более пяти часов. По словам властей, пострадавших и разрушений нет.

Точное количество и тип дронов, задействованных в атаке, будут опубликованы позже Воздушными силами ВСУ. Уже после первого сообщения городской администрации в Киеве снова была объявлена воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сбитый беспилотник упал рядом с жилыми домами в Оболонском районе.

По данным Командования Воздушных сил ВСУ, в ночь на 30 сентября российские войска выпустили по территории Украины 73 дрона и три ракеты разных типов. Силы ПВО смогли сбить одну ракету и 67 дронов над Киевской, Черкасской, Винницкой и другими областями Украины.

Накануне, по данным Минобороны РФ, Вооруженные силы сбили 125 украинских беспилотников над своей территорией за ночь.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.