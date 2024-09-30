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Массированная атака дронов на Киев
В ночь на 30 сентября российские войска атаковали Киев дронами с разных направлений
Массированная атака дронов на Киев
Воздушная тревога в Киеве продолжалась более пяти часов / Фото: Reuters
30 сентября 2024 г.

В ночь на 30 сентября российские войска атаковали Киев с использованием дронов, однако все беспилотники были обезврежены украинскими силами ПВО, сообщила Киевская городская военная администрация. Воздушная тревога в столице продолжалась более пяти часов. По словам властей, пострадавших и разрушений нет.

Точное количество и тип дронов, задействованных в атаке, будут опубликованы позже Воздушными силами ВСУ. Уже после первого сообщения городской администрации в Киеве снова была объявлена воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сбитый беспилотник упал рядом с жилыми домами в Оболонском районе.

По данным Командования Воздушных сил ВСУ, в ночь на 30 сентября российские войска выпустили по территории Украины 73 дрона и три ракеты разных типов. Силы ПВО смогли сбить одну ракету и 67 дронов над Киевской, Черкасской, Винницкой и другими областями Украины.

Накануне, по данным Минобороны РФ, Вооруженные силы сбили 125 украинских беспилотников над своей территорией за ночь.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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