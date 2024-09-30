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Израиль убил палестинских лидеров в Ливане
Четыре лидера ХАМАС и Народного фронта освобождения Палестины погибли в результате израильского удара по Тиру и Бейруту
Израиль убил палестинских лидеров в Ливане
фото: Reuters / Reuters
30 сентября 2024 г.

Израиль 30 сентября нанес авиаудары по югу Ливана, убив главного представителя ХАМАС в Ливане Фатеха Шерифа Абу эль-Амина. Также накануне в результате удара по центральной части Бейрута были убиты трое лидеров Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) — союзного ХАМАС движения, которое также ведет борьбу с Тель-Авивом.

ХАМАС сообщил, что удар пришелся на жилой дом в лагере палестинских беженцев в Тире. В результата атаки погиб сам Абу эль-Амин, а также его жена, сын и дочь. По сообщению агентства Reuters, удар пришелся на верхний этаж многоквартирного дома. Спасатели ведут разбор завалов.

За последние две недели в результате израильских бомбардировок Ливана погибли более 1 тыс. ливанцев, еще 6 тыс. получили ранения, следует из заявления Минздрава Ливана. За один только день, 29 сентября, в результате израильских авиаударов погибло по меньшей мере 105 человек.

Правительство страны уточнило, что за последние 10 дней более 1 млн человек — пятая часть населения страны — покинули свои дома.

Активизация израильских бомбардировок за две недели привела к гибели ряда высокопоставленных чиновников «Хезболлы», в том числе ее лидера Хасана Насраллы. В связи с участившимися нападениями Израиля на ополчение «Хезболлы» в Ливане и позиции хуситов в Йемене возникли опасения, что боевые действия на Ближнем Востоке могут выйти из-под контроля и втянуть Иран и США, главного союзника Израиля. В Тегеране пока ограничились лишь жесткими заявлениями о «‎недопустимости агрессии»‎, однако дальше угроз дело не пошло.

За последние две недели Израиль в основном атаковал юг Ливана, где базируются главные военные объекты «Хезболлы». Однако 29 сентября Тель-Авив впервые с начала нынешней эскалации ударил по центру Бейрута.

Израиль также расширил географию ударов и атаковал главный порт хуситов в Йемене — Ходейду. В результате атаки погибли 4 человека, более 30 получили ранения, сообщают местные СМИ. Израиль утверждает, что удар по Ходейде стал ответом на ракетные удары хуситов по центральной части Израиля.

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