Заместитель лидера «Хезболлы» Шейх Наим Кассем выступил с утверждением, что группировка сохраняет боеспособность, несмотря на гибель лидера Хасана Насраллы и многих высокопоставленных командиров.

«Мы полностью готовы, если израильтяне хотят наземного вторжения, силы сопротивления готовы к этому», — заявил Кассем.

По его словам, операции «Хезболлы» продолжаются с прежней интенсивностью. Группировка планирует вскоре назначить новое руководство через «внутренние механизмы».

Кассем обвинил Израиль в массовых убийствах мирных жителей и подчеркнул роль США как «партнера Израиля, оказывающего неограниченную военную поддержку».

За последние две недели более тысячи человек погибли в результате израильских атак на Ливан. Впервые Израиль нанес удар по центральному району Бейрута, что указывает на возможную эскалацию конфликта.

Иран, поддерживающий «Хезболлу», заявил, что не будет отправлять войска в Ливан или Газу. Представитель МИД Ирана Нассер Канани сообщил, что «нет необходимости отправлять дополнительные или добровольческие силы» Ирана.

На фоне вероятного наземного наступления Израиля временный премьер-министр Ливана Наджиб Азми Микати заявил о готовности развернуть армию на юге страны, при этом подчеркнув приверженность немедленному прекращению огня.