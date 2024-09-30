ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
«Хезболла» готова к наземной операции Израиля
Заместитель лидера шиитской группировки заявил о готовности к израильскому вторжению и сохранении военного потенциала движения. Ливан готовится к крупной эскалации
«Хезболла» готова к наземной операции Израиля
Наим Кассем / Фото: Reuters / Others
30 сентября 2024 г.

Заместитель лидера «Хезболлы» Шейх Наим Кассем выступил с утверждением, что группировка сохраняет боеспособность, несмотря на гибель лидера Хасана Насраллы и многих высокопоставленных командиров.

«Мы полностью готовы, если израильтяне хотят наземного вторжения, силы сопротивления готовы к этому», — заявил Кассем.

По его словам, операции «Хезболлы» продолжаются с прежней интенсивностью. Группировка планирует вскоре назначить новое руководство через «внутренние механизмы».

Кассем обвинил Израиль в массовых убийствах мирных жителей и подчеркнул роль США как «партнера Израиля, оказывающего неограниченную военную поддержку».

За последние две недели более тысячи человек погибли в результате израильских атак на Ливан. Впервые Израиль нанес удар по центральному району Бейрута, что указывает на возможную эскалацию конфликта.

Иран, поддерживающий «Хезболлу», заявил, что не будет отправлять войска в Ливан или Газу. Представитель МИД Ирана Нассер Канани сообщил, что «нет необходимости отправлять дополнительные или добровольческие силы» Ирана.

На фоне вероятного наземного наступления Израиля временный премьер-министр Ливана Наджиб Азми Микати заявил о готовности развернуть армию на юге страны, при этом подчеркнув приверженность немедленному прекращению огня.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us