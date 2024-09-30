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Марин Ле Пен предстала перед судом
В Париже начались слушания по делу Марин Ле Пен и ее партии «Национальное объединение», которых обвиняют в многолетней растрате средств Европарламента через фиктивный найм помощников депутатов
Марин Ле Пен предстала перед судом
Марин Ле Пен / Фото: Reuters
30 сентября 2024 г.

В Парижском суде по уголовным делам начались слушания по делу Марин Ле Пен и крайне правой партии «Национальное объединение». В обвинении говорится о многолетней растрате средств Европарламента через схему фиктивного найма помощников евродепутатов, которые фактически работали на партию, получая оплату от Европарламента.

Всего в деле фигурируют 27 человек, включая 96-летнего основателя партии Жан-Мари Ле Пена и других высокопоставленных членов «Национального объединения».

Расследование, начатое в 2016 году специалистами по финансовым преступлениям, выявило возможную «систему хищений» по 21 тыс. евро в месяц, выделяемых для оплаты труда помощников евродепутатов. Следствие утверждает, что эти средства использовались для обеспечения партии в условиях ее финансовых трудностей.

Европарламент подал гражданский иск, оценивая ущерб в почти 7 млн евро. Слушания будут проходить до 27 ноября, а окончательный приговор ожидается в 2025 году.

Обвиняемым грозит до 10 лет тюрьмы, миллионные штрафы и лишение гражданских прав на пять лет, что может лишить Марин Ле Пен возможности участвовать в президентских выборах 2027 года.

Марин Ле Пен возглавляла «Национальное объединение» с 2011 по 2021 год и трижды баллотировалась в президенты Франции, занимая второе место в 2022 и 2017 годах и третье место в 2012 году.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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