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Израиль: «Мы задействуем все наши возможности»
Министр обороны Израиля намекнул на расширение военных действий против «Хезболлы»
Израиль: «Мы задействуем все наши возможности»
Йоав Галант / Фото: Reuters / Others
30 сентября 2024 г.

Министр обороны Израиля Йоав Галант намекнул на подготовку наземной операции против «Хезболлы» в Ливане. «Ликвидация Насраллы — важный шаг, но не конец. Для безопасного возвращения жителей севера домой мы задействуем все наши возможности, включая вас», — обратился к военнослужащим Галант.

Трансграничные перестрелки между Израилем и «Хезболлой» стали причиной эвакуации сотен тысяч жителей приграничных регионов обеих стран. Возвращение этих граждан стало официальной военной целью, к которой апеллирует израильская сторона.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил британской газете The Telegraph о вероятном расширении наземной операции Израиля в ближайшие дни, отметив ослабленное состояние «Хезболлы». Однако из-за давления США операции, вероятно, будут менее масштабными, чтобы избежать полномасштабной региональной войны.

Для вытеснения «Хезболлы» к северу от реки Литани планируется использовать спецподразделения. ВВС Израиля уже наносят массированные удары по военным объектам группировки.

За последние две недели в результате израильских атак на Ливан погибло более тысячи человек. В деревне Айн-эль-Делб число жертв достигло 45, в районе Хермель — 12 погибших. Около 300 000 ливанцев были вынуждены покинуть свои дома.

Ситуация в Газе также остается критической: число погибших превысило 41 600 человек, преимущественно женщин и детей.

Усиление атак Израиля в Ливане и Йемене вызывает опасения, что конфликт может перерасти в крупномасштабную войну с вовлечением Ирана и США.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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