На всеобщих выборах в Австрии победила ультраправая партия FPÖ

Мы открыли дверь в новую эру, заявил Герберт Кикль — лидер ультраправой Партии свободы Австрии (FPÖ), победившей на всеобщих выборах в Австрии c рекордными 29,2% голосов. При этом другие партии отказались от коалиции с победителем, из-за чего остро встал вопрос формирования правительства страны. Правозащитники также обеспокоены победой крайне правых, которые выступают за ужесточение иммиграционной политики страны. #trtнарусском #австрия #вена #выборы #победа #крайнеправые #ультраправые #fpö #кикль #голосование #политическийкризис #коалиция #правительство #иммиграционнаяполитика #национализм #правозащитники #европейскаяполитика #новости #трт #новостимира