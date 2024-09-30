Грузинский мотоциклист проехал по Черному морю 33 км

Мотоциклист из Грузии Георгий Гахеладзе установил мировой рекорд, проехав 33 километра по воде вдоль побережья Черного моря от города Кобулети до Поти. Предыдущий рекорд был установленный в 2021 году австралийцем Робби Мэддисоном, который проехал на мотоцикле через Стамбульский пролив 31,7 километра. #trtнарусском #грузия #поти #кобулети #черноеморе #пролив #мотоцикл #мотоциклист #мировойрекорд #георгийгахеладзе #экстремальныевидыспорта #мотоспорт #рекорднавроде #гонкиповоде #рекордсмены #приключения