Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, предостерег от чрезмерного использования изменений в ядерной доктрине для объяснения событий, связанных с войной в Украине. В интервью журналистам Песков отметил, что обновленные принципы ядерного сдерживания РФ не касаются военных действий в Украине.

«Честно говоря, не нужно чрезмерно апеллировать к этому документу. Этот документ чрезвычайно важный, приняты важные решения, они будут формализованы соответствующим образом, но специальная военная операция (военная кампания РФ против Украины — прим. ред.) продолжается, и здесь не нужно каждый раз искать какие-то увязки», — подчеркнул Песков.

В ночь на 29 сентября российская противовоздушная оборона отразила массированную атаку украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, было сбито около 125 дронов, из них 67 над Волгоградской областью, 17 над Белгородской, 17 над Воронежской и 18 над Ростовской областью.

Ранее, 18 и 10 сентября, также произошли крупные атаки дронов со стороны ВСУ. Российская ПВО сбила десятки беспилотников над Курской, Брянской, Московской и другими областями России.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал пересмотр доктрины на заседании Совета безопасности РФ 25 сентября, заявив, что условия для применения ядерного оружия должны быть расширены в ответ на растущую угрозу со стороны стран коллективного Запада.

«Мы оставляем за собой право применить ядерное оружие в ответ на нападение на Россию или Белоруссию. Это касается и тех случаев, когда обычные вооружения создают критическую угрозу нашему суверенитету», — сказал Путин.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал предупреждение Путина Западу о применении ядерного оружия «безответственным и несвоевременным».