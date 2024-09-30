Турецкий бронетранспортер KİRPİ пережил 4 атаки FPV-дронов

В соцсетях распространяется видео удивительной «живучести» турецкого бронетранспортера KİRPİ в условиях реального боя. На кадрах БТР производства турецкой компании BMC как ни в чем не бывало продолжает движение после 4 атак FPV-дронов. Лишь после атаки 5-го беспилотника турецкий бронированный автомобиль взрывается посреди поля. БТР KİRPİ – это тяжелый бронированный транспортер, предназначенный для перевозки до 15 человек. Также он может быть дополнен пулеметом или другим орудием. В 2022 году Украина приобрела 200 бронетранспортеров KİRPİ. #trtнарусском #украина #турция #bmc #kirpi #бтр #бронетранспортер #война #fpvдроны #дроны #военнаятехника #бронетехника #атакардронов #беспилотники #современнаятехника #боевыедроны #обороннаяпромышленность