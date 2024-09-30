Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с прямым обращением к гражданам Ирана, призывая их противостоять действующему иранскому правительству. В своей речи на английском языке он подчеркнул солидарность Израиля с иранским народом в борьбе против угнетения.

Нетаньяху раскритиковал иранское правительство за его политику и растрату ресурсов на военные действия. «Каждый день вы видите режим, который подчинил вас, <...> погружает наш регион глубже во тьму и ввергает нас в войну», — заявил Нетаньяху.

Он также добавил: «Если бы они заботились о вас, они бы перестали тратить миллиарды долларов на бесполезные войны по всему Ближнему Востоку и начали бы улучшать вашу жизнь».

Премьер-министр Израиля представил видение будущего, в котором Иран и Израиль мирно сосуществуют, призывая иранцев представить потенциал своей страны при перенаправлении ресурсов на развитие, а не на войну.

«Не позволяйте небольшой группе фанатичных теократов разрушить ваши надежды и мечты. Вы заслуживаете лучшего. Ваши дети заслуживают лучшего. Весь мир заслуживает лучшего», — заявил Нетаньяху.

Ранее Израиль выступал с подобными заявлениями в адрес ливанцев и палестинцев, утверждая, что не ведет войну против мирного населения, а нацелен на борьбу с вооруженными региональными группировками.

Однако в результате израильского вторжения в сектор Газа погибло более 41 600 человек, преимущественно женщин и детей. С 23 сентября израильские ВВС нанесли сотни авиаударов по южным регионам Ливана, а также по районам Бекаа и Баальбек.

По данным ливанских властей, в результате израильских атак с 17 сентября погибли 1174 человека, среди которых 104 ребенка и 194 женщины.

Обращение израильского премьера прозвучало на фоне наращивания израильского военного присутствия на северной границе для вторжения в Ливан. По данным ООН, более 200 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в Ливане, а более 100 тыс. бежали в Сирию.

США также усиливают свое военное присутствие в регионе, разместив два авианосца в Красном и Средиземном морях для предотвращения потенциального вмешательства других стран, в частности Ирана.

Международное сообщество выражает обеспокоенность возможной эскалацией конфликта в региональную войну в случае наземного вторжения Израиля в Ливан.