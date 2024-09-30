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Путин обновил Совбез
Президент России Владимир Путин подписал указ о включении бывшего губернатора Тульской области Алексея Дюмина в состав Совбеза РФ. Вместе с ним в Совбез вошли несколько новых лиц
Путин обновил Совбез
Алексей Дюмин / Фото: Reuters
30 сентября 2024 г.

Экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин вошел в состав Совета Безопасности РФ по указу президента Владимира Путина. Помимо Дюмина, в состав Совбеза также вошли начальник Главного управления специальных программ президента Александр Линец, первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров и глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Одновременно с этим, первый вице-спикер Совфеда Владимир Якушев был исключен из Совета Безопасности.

Алексей Дюмин с февраля 2016 года занимал пост губернатора Тульской области, а в мае 2024 года был назначен помощником президента России. В августе 2024 года Дюмин также стал координатором «контртеррористической операции» в Курской области.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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