Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выразил симпатию к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он особо отметил поведение Зеленского во время скандала с импичментом в 2019 году, о чем сообщил в интервью The Washington Post.

«У меня были хорошие отношения с Зеленским. Он мне нравится», — заявил Трамп.

Бывший президент США высоко оценил то, что Зеленский не поддержал обвинения в его адрес. «Во время мистификации с импичментом <…> он мог бы сказать, что не знал, что [разговор] был записан. <…> Но вместо того, чтобы играть на публику и сказать: «Да, я чувствовал угрозу», он сказал: «Он не сделал абсолютно ничего плохого».

Напомним, Трамп - единственный президент США, которому дважды пытались объявить импичмент. Первая попытка была связана с его разговором с Зеленским в 2019 году о расследовании деятельности компании Burisma, с которой был связан сын Джо Байдена.

На прошлой неделе Зеленский встретился с Трампом во время визита в США. На встрече, длившейся около часа, украинский президент представил план победы Украины. После переговоров Трамп заявил о желании «справедливой сделки для всех» в контексте российско-украинской войны.

Позитивные отзывы Трампа о Зеленском вызвали удивление на фоне предшествующей напряженности в высказываниях политиков друг о друге. Ранее Зеленский выражал сомнение в способности Трампа урегулировать российско-украинский конфликт, заявляя, что тот «действительно не знает, как остановить» противостояние.

Трамп, в свою очередь, назвал Зеленского «величайшим коммивояжером в истории». «Я думаю, что Зеленский – крупнейший коммивояжер в истории: каждый раз, когда он приезжает в страну, он уезжает с 60 млрд долларов», — отзывался об украинском президенте Трамп.