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Региональный совет Верхней Галилеи предупредил местных жителей о том, что военный конфликт вступил в новую фазу. Ожидается, что израильская армия начнет проводить операции на территории Ливана.

Одновременно с этим, по сообщению корреспондента агентства «Анадолу», израильские истребители осуществляют авиаудары по районам, прилегающим к южным границам Ливана. Территории подвергаются артиллерийскому обстрелу со стороны израильских войск.

*** 21:14 «Несколько часов» до большой войны на Ближнем Востоке. США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке, пока Израиль концентрирует войска на северной границе.

Израильская армия объявила населенные пункты Метула, Мисгав-Ам и Кфар-Гилади на границе с Ливаном закрытой военной зоной.

Согласно сообщению New York Times, израильские резервисты собираются в пунктах сбора вблизи северной границы, готовясь к возможному вторжению в Ливан. Военнослужащим приказано регистрироваться у военной полиции при передвижении по северным дорогам. Наблюдатели отмечают перемещение десятков логистических грузовиков на север.

Reuters сообщает, что ливанская армия отступает с ряда позиций на южной границе, куда планирует войти израильская армия, сообщает. Представители ливанской армии пока не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

Сегодня вечером израильское правительство собирает экстренное собрание на котором и могут дать старт новой кровавой войне. Министр обороны Израиля также заявил, что «следующий этап войны против «Хезболлы» начнется в ближайшее время».

Накануне американские СМИ со ссылкой на свои источники в Израиле сообщили, что еврейское государство приняло решение в ближайшее время начать наземную операцию в Ливане.

Израиль заверил Вашингтон, что его операции в Ливане будут иметь «ограниченный» характер, целью которых якобы станет инфраструктура «Хезболлы» вблизи границы.

«На данный момент они сообщили нам, что это будут ограниченные операции, сосредоточенные на инфраструктуре «Хезболлы» вблизи границы. Но мы ведем с ними постоянные разговоры об этом», — заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Однако американский чиновник сообщил Reuters, что расположение израильских войск указывает на возможность неминуемого наземного вторжения в Ливан. CBS News даже предположила, что вторжение может начаться «в течение нескольких часов».

В ответ на эскалацию напряженности Пентагон объявил о намерении отправить «несколько тысяч» дополнительных военнослужащих на Ближний Восток для возможной защиты Израиля. Представитель Пентагона Сабрина Сингх уточнила: «Они там для защиты сил США».

Сингх также отметила, что США и Израиль продолжают обсуждать «лучший путь вперед» в сложившейся ситуации. При этом она подчеркнула, что Израиль уведомил, но не координировал с США свои недавние удары по Йемену.