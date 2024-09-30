Украинский город Угледар, расположенный на южном краю линии фронта в Донбассе, оказался на грани захвата российскими войсками. По сообщениям с обеих сторон, российские силы практически завершили окружение города, который ранее считался неприступной «крепостью».

Один из украинских солдат описал критическую ситуацию, сложившиюся на подступах к городу. «Ситуация в Угледаре, мягко говоря, сложная. — сообщил неназванный украинский солдат Станиславу Бунятову, украинскому военному и блогеру. — Сейчас атака идет с трех сторон.

Он также сообщил о нехватке продовольствия, боеприпасов и топлива, а также о невозможности безопасной эвакуации. «В среднем, если 10 человек покидают город группами, четверо-шестеро выбираются», — рассказал он.

Высшее командование Украины отозвало командира 72-й бригады, защищавшей город, что некоторые комментаторы расценили как признак скорого падения Угледара.

Российские военные блогеры подтверждают продвижение сил РФ. «Угледар почти полностью окружен, пути отхода ВСУ из города обстреливаются. С должности снят командир 72-й бригады ВСУ, ответственной за оборону города. Наши войска методично разносят огневые точки противника в городе. Западнее подразделениям группировки войск «Восток» удалось подойти вплотную к восточным границам Золотой Нивы», — сообщает провоенный Telegram-канал «Два майора».

Сообщается о переброске 5000 российских солдат для решающего штурма города. Даже украинские источники признают сложность удержания стратегически важного Угледара, расположенного на возвышенности над важной дорогой.

Если город падет, это станет наиболее значительным успехом России с момента захвата Авдеевки в феврале. До войны население Угледара составляло около 14 000 человек.