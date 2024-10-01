За последние сутки израильские вооруженные силы нанесли удары по южным городам и деревням Ливана, а также по районам Бекаа, Баальбек и столице страны Бейруту. Министерство здравоохранения Ливана сообщает о 95 погибших и 172 раненых в результате этих атак.

Обстрелы вызвали серьезные разрушения в нескольких регионах Ливана. Особенно пострадали населенные пункты на юге страны, где разрушены жилые дома и инфраструктура. Бои продолжаются. По словам властей, число жертв может возрасти.

Ранее Израиль объявил о начале наземного вторжения в Ливан. За несколько часов израильские войска смогли захватить ряд приграничных деревень.

Израильские военные заявили, что цель операции — уничтожить военную инфраструктуру «Хезболлы» в деревнях, расположенных недалеко от израильско-ливанской границы.

В заявлении военные назвали операцию «ограниченной» и сообщили, что их войска начали входить в Ливан «несколько часов назад», чтобы нанести удары по объектам, которые «представляют непосредственную угрозу израильским общинам на севере Израиля».

По словам официальных лиц, силы вторжения состоят из небольших групп коммандос, сопровождаемых воздушным прикрытием. При этом собеседники газеты допускают, что план может перерасти в более масштабное вторжение.

В последние дни в северный Израиль были переброшены тысячи дополнительных военнослужащих, что породило слухи о более масштабной и продолжительной операции. План вторжения был одобрен на ночном заседании кабинета министров вскоре после того, как израильские военные объявили о создании закрытой военной зоны в трех деревнях на северной границе Израиля.