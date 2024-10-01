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Кыргызстан озаботился судьбой своих мигрантов
Глава комитета по международным делам и миграции Кыргызстана Улан Примов обсудил с заместителем главы Госдумы РФ Борисом Чернышовым вопросы, связанные с проблемами мигрантов в России
Кыргызстан озаботился судьбой своих мигрантов
Граждане Кыргызстана жалуются на отказы в зачислении их детей в московские школы и детские сады / Фото: AP
1 октября 2024 г.

Депутат и глава парламентского комитета по международным делам и миграции Кыргызстана Улан Примов провел встречу с заместителем председателя Госдумы РФ Борисом Чернышовым. Основной темой обсуждения стала ситуация, связанная с проблемами кыргызстанских мигрантов в России.

Примов отметил, что граждане Кыргызстана жалуются на отказы в зачислении их детей в московские школы и детские сады, несмотря на официальную работу родителей в России. Также парламентарий подчеркнул, что кыргызстанским мигрантам зачастую не разрешают въезд в страну, и они сталкиваются с длительными проверками в аэропортах. Примов напомнил, что граждане Кыргызстана, как члены ЕАЭС, должны получать дифференцированный подход со стороны российских властей.

В ответ Борис Чернышов заявил, что переговоры по этим вопросам будут проходить на разных уровнях, включая обсуждения с московским Департаментом образования.

Проблемы мигрантов и их детей обсуждаются на фоне недавнего законопроекта в Госдуме РФ, предлагающего ограничить бесплатное образование для детей мигрантов без российского гражданства, а также рекомендаций Минпросвещения, которые ограничивают количество детей, «плохо владеющих русским языком», в классах и группах.

Кроме того, Госдума РФ с 1 октября приступит к рассмотрению пяти законопроектов, ужесточающих миграционную политику в России.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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