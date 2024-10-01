Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Reuters заявил, что гарантии безопасности от США должны стать обязательной частью любой мирной инициативы по Украине. По его словам, без таких гарантий Россия не будет уважать никакие установленные линии на карте, будь то международно признанные границы или соглашения о прекращении огня.

«Когда какая-либо линия будет согласована, будь то международно признанная граница или другая линия прекращения огня, мы должны быть абсолютно уверены, что на ней война закончится», — подчеркнул Столтенберг.

Во время своего визита в США в сентябре президент Украины Владимир Зеленский представил союзникам «план победы», который, по сообщениям СМИ, включает увеличение поставок оружия, экономическую поддержку и гарантии безопасности, аналогичные пятой статье Устава НАТО.

В четверг президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине военной помощи в размере более 8 млрд долларов.

Основная часть новой помощи, 5,5 млрд долларов, должна быть выделена до конца финансового года США в понедельник, когда истекает срок действия полномочий на финансирование. Еще 2,4 млрд выделяется в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины, которая позволяет администрации покупать оружие для Украины у компаний, а не брать его из запасов США.

Помощь включает в себя первую поставку высокоточной бомбы под названием Joint Standoff Weapon с дальностью действия до 130 км. Бомба, способная поражать цели с высокой точностью, будет сбрасываться с истребителей.

Байден также приказал Пентагону расширить подготовку украинских пилотов F-16, в том числе поддержать обучение еще 18 пилотов в следующем году.