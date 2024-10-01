Октябрь стал для Израиля месяцем открытия новых фронтов и проведения военных вторжений. Израильские войска вошли в Газу почти год назад. По данным Министерства здравоохранения, в ходе конфликта в Газе уже погибло более 41 600 человек.

Сегодня ночью, 1 октября, за неделю до годовщины вторжения в Газу, Израиль сообщил о начале «точечных наземных рейдов» на юге Ливана. Дестабилизация региона нарастает.

«Международное сообщество» в лице США, европейских стран и арабских государств, как обычно, ограничилось призывами к прекращению огня, указывая на растущее число жертв среди гражданского населения Ливана и на опасность дальнейшей эскалации конфликта, способного охватить весь Ближний Восток. Тем не менее тщетность призывов к миру, несмотря на почти год военных действий Израиля в Газе, подчеркивает несостоятельность мировой системы правопорядка. Призывы мировых лидеров, включая союзника Израиля Джо Байдена, не оказали никакого влияния на премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его политику, направленную на продолжение геноцида. Нетаньяху целенаправленно продолжает свою стратегию, которая только усугубляет ситуацию и превращает регион в пекло.

Более того, многие страны негласно продолжают потворствовать Израилю в его низменных устремлениях. Так, США почти в унисон с действиями Израиля в Ливане уже объявили о намерении развернуть «несколько тысяч» дополнительных войск на Ближнем Востоке для того, что они называют «укрепление обороны Израиля» и сдерживания Ирана. Как пишет «Блумберг», дополнительные силы будут в основном состоять из эскадрилий истребителей и подразделений, уже находящихся в регионе, которые должны были покинуть его.

Также ранее министр обороны США Ллойд Остин уже приказал авианосцу USS Abraham Lincoln остаться в регионе вместо того, чтобы направиться в западную часть Тихого океана. В восточной части Средиземного моря находится флотилия кораблей ВМС, которая готова вклиниться в случае массовой эвакуации американцев из Ливана. А уже этим утром Остин опубликовал пост в X после разговора с израильским военным министром Йоавом Галантом, в ходе которого обсудил по телефону наступление Израиля. Стороны подчеркнули важность «перехода от военных действий к дипломатическому пути для обеспечения безопасности».

Когда министры обороны обращаются к дипломатии, надежд на положительный исход ждать не приходится. Иран тем временем особо не спешит с ответом.

Также в понедельник министр обороны Израиля Иоав Галант отметил, что убийство лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы не является завершающим шагом в борьбе с самим движением. Ранее он также пояснил, что армия готова к наземным действиям, заявив, что Израиль готов использовать силы «с воздуха, с моря и с суши» для ударов по «Хезболле».

«Хезболла» и Израиль ведут взаимные обстрелы на протяжении года, фактически с самого начала жестокой войны Израиля в Газе. Слухи о том, что Израиль готовится к вторжению за пределы своей территории, усиливались с каждым днем. Израильские силы уже некоторое время осуществляют рейды и диверсионные вылазки на территории Ливана, демонстрируя готовность к полномасштабному вторжению. Целая череда событий, от взрывов пейджеров до устранения многолетнего руководителя «Хезболлы», громко предвещала нынешнее развитие ситуации. Одновременно с этим израильская армия заметно увеличила интенсивность бомбардировок южных районов Ливана, создавая масштабный фронт давления на позиции движения.

В заявлении, опубликованном в сети X во вторник ночью, армия Израиля подтвердила, что войска пересекли границу после сосредоточения танков и другой бронетехники на севере Израиля. Согласно сообщениям, ливанская армия отвела войска, дислоцированные на южной границе как минимум на 5 км на север.

В армии Израиля заявили, что предпринимаемые шаги направлены против «инфраструктуры» поддерживаемого Ираном движения, которая, по их словам, «представляет непосредственную угрозу для израильских населенных пунктов на севере страны».

Днем ранее Израиль разбомбил центр Бейрута. Один из лидеров «Хезболлы» Наим Кассем также заявил в понедельник, что силы группы готовы сражаться с израильтянами на земле. «Мы готовы, если израильтяне решат войти на сушу», — сказал он в телеобращении, которое стало его первым публичным комментарием после убийства лидера Насраллы в пятницу.

Движение «Хезболла» также заявило о нанесении ответных ударов. В сообщении ливанского движения говорится, что атака проведена с целью «оказания поддержи решительному палестинскому сопротивлению в секторе Газа и защиты ливанского народа». Под прямым попаданием артиллерией оказались израильские военные.

С новым фронтом в Ливане ситуация на Ближнем Востоке становится еще более критической. Неэффективность международных институтов и фактическая поддержка Западом агрессивных действий Израиля только усиливают нестабильность в регионе.