Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО внимательно следит за ситуацией в Ливане и поддерживает усилия по снижению напряженности в регионе. Эти слова прозвучали на пресс-конференции перед церемонией передачи полномочий Марку Рютте в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

«Конечно, мы внимательно следим за происходящим в Ливане, однако у НАТО там нет конкретной роли. Как Альянс, мы, безусловно, на связи со всеми нашими партнерами в этом регионе. Мы надеемся, что военные действия прекратятся как можно скорее. Мы глубоко обеспокоены эскалацией, которую наблюдаем на Ближнем Востоке и в Ливане. Поэтому союзники НАТО поддерживают усилия по снижению напряженности и поиску политического решения как в Газе, так и в Ливане», - отметил он.

Ранее Израиль объявил о начале наземного вторжения в Ливан. За несколько часов израильские войска смогли захватить ряд приграничных деревень.

Израильские военные заявили, что цель операции — уничтожить военную инфраструктуру «Хезболлы» в деревнях, расположенных недалеко от израильско-ливанской границы.

За последние сутки израильские вооруженные силы нанесли удары по южным городам и деревням Ливана, а также по районам Бекаа, Баальбек и столице страны Бейруту. Министерство здравоохранения Ливана сообщает о 95 погибших и 172 раненых в результате этих атак.