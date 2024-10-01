Армия Израиля начала наземное вторжение в Южный Ливан. Наступление, получившее название «Северные стрелы», было охарактеризовано как «ограниченное, локальное и целенаправленное».

По сообщениям израильской армии, в южном Ливане вблизи границы с Израилем идут «интенсивные бои» с бойцами «Хезболлы». Израильские войска, включая десантников, танки и другую военную технику, были развернуты на северной границе в течение последних двух недель.

Пресс-секретарь армии Израиля, полковник Авихай Адрай, предупредил ливанских мирных жителей: «Оперативники «Хезболлы» используют гражданскую среду и вас как живой щит для организации атак». Стоит отметить, что ранее подобными заявлениями израильская армия оправдывала удары по густонаселенным районам Газы, приводившим к большому числу гражданских жертв.

Командир элитного подразделения спецназа «Эгоз» обратился к своим бойцам: «Нам выпала великая честь творить историю — как мы это делали в Газе, так теперь и здесь, в Ливане».

Наземному вторжению предшествовали авиаудары по опорным пунктам «Хезболлы» в южных пригородах Бейрута. «Хезболла» в свою очередь подтвердила, что дважды атаковала израильские войска в Метуле на севере Израиля.

Несмотря на заявления Израиля о краткосрочном характере боевых действий, заместитель лидера «Хезболлы» Наим Кассем заявил, что группировка готова к сопротивлению. «Битва может быть долгой», — анонсировал он.

Это первое вторжение израильских войск в Ливан с момента войны с «Хезболлой» в 2006 году. Ситуация вызывает серьезную озабоченность международного сообщества из-за риска эскалации конфликта в регионе.