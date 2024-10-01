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Израиль готовит ремейк Газы в Ливане
Армия Израиля проводит «ограниченные» боевые действия в Ливане. Идут интенсивные бои на юге страны. Командир израильского спецназа анонсировал Ливану судьбу Газы
Израиль готовит ремейк Газы в Ливане
Последствия удара по южным пригородам Бейрута / Фото: Reuters / Others
1 октября 2024 г.

Армия Израиля начала наземное вторжение в Южный Ливан. Наступление, получившее название «Северные стрелы», было охарактеризовано как «ограниченное, локальное и целенаправленное».

По сообщениям израильской армии, в южном Ливане вблизи границы с Израилем идут «интенсивные бои» с бойцами «Хезболлы». Израильские войска, включая десантников, танки и другую военную технику, были развернуты на северной границе в течение последних двух недель.

Пресс-секретарь армии Израиля, полковник Авихай Адрай, предупредил ливанских мирных жителей: «Оперативники «Хезболлы» используют гражданскую среду и вас как живой щит для организации атак». Стоит отметить, что ранее подобными заявлениями израильская армия оправдывала удары по густонаселенным районам Газы, приводившим к большому числу гражданских жертв.

Командир элитного подразделения спецназа «Эгоз» обратился к своим бойцам: «Нам выпала великая честь творить историю — как мы это делали в Газе, так теперь и здесь, в Ливане».

Наземному вторжению предшествовали авиаудары по опорным пунктам «Хезболлы» в южных пригородах Бейрута. «Хезболла» в свою очередь подтвердила, что дважды атаковала израильские войска в Метуле на севере Израиля.

Несмотря на заявления Израиля о краткосрочном характере боевых действий, заместитель лидера «Хезболлы» Наим Кассем заявил, что группировка готова к сопротивлению. «Битва может быть долгой», — анонсировал он.

Это первое вторжение израильских войск в Ливан с момента войны с «Хезболлой» в 2006 году. Ситуация вызывает серьезную озабоченность международного сообщества из-за риска эскалации конфликта в регионе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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