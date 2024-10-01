ПОЛИТИКА
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Израиль нанес удар по аэропорту в Бейруте
Израиль нанес авиаудар по окрестностям аэропорта Бейрута, спровоцировав отмену десятков рейсов, вылетающих из Ливана. По словам очевидцев, были слышны взрывы и виден дым, поднимающийся в нескольких сотнях метров от взлетных полос. На прошлой неделе Израиль взломал диспетчерскую вышку аэропорта, не позволив иранскому самолету совершить посадку. #израиль #ливан #бейрут #аэропорт #удар #атака #взрыв #авиаудар #международныйконфликт #военнаяавиация #отменарейсов #политическийкризис #ближнийвосток #напряженность
Израиль нанес удар по аэропорту в Бейруте / Others
1 октября 2024 г.
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