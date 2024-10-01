ПОЛИТИКА
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Турция: «Израильские войска должны быть выведены из Ливана»
МИД Турции назвал действия Израиля незаконной попыткой оккупации и призвал к немедленному прекращению огня в Газе и выводу войск из Ливана
Турция: «Израильские войска должны быть выведены из Ливана»
Последствия удара по южным пригородам Бейрута / Фото: Reuters / Others
1 октября 2024 г.

Министерство иностранных дел Турции выступило с жестким заявлением в связи с началом наземной операции Израиля в Ливане. В официальном сообщении турецкого внешнеполитического ведомства действия Израиля охарактеризованы как «незаконная попытка оккупации» и нарушение суверенитета и территориальной целостности Ливана.

«Эта атака должна быть немедленно прекращена, а израильские войска должны быть выведены с территории Ливана», — гласит заявление МИД.

В сообщении отмечается, что данное нападение угрожает безопасности и стабильности не только стран региона, но и государств за его пределами. Турецкая сторона предупреждает о вероятности возникновения новой волны миграции и усиления позиций экстремистов по всему миру в результате этой «опасной попытки оккупации».

Анкара призвала Совет Безопасности ООН выполнить требования международного права и принять необходимые меры против действий Израиля. «Каждое преступление, совершенное Израилем, является одновременно ударом по международному праву и Уставу ООН», — говорится в заявлении.

Особое внимание в документе уделено ситуации в секторе Газа. МИД Турции подчеркнул, что «главным шагом для установления спокойствия в регионе является обеспечение немедленного и постоянного прекращения огня в Газе», добавив, что «установление мира в Газу - это ответственность всего человечества».

Турция также предостерегла страны, оказывающие Израилю политическую поддержку и поставляющие оружие, о возможных последствиях этих действий для них самих.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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