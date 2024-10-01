Истребитель ВВС России Су-35 и военный самолет Ту-95 вторглись в зону опознавания ПВО Аляски (ADIZ) и совершили «опасное и непрофессиональное» сближение с американскими военными самолетами, сообщили в Пентагоне.

На видео, опубликованном в понедельник Североамериканским командованием воздушно-космической обороны (NORAD), запечатлен напряженный момент сближения российского истребителя с американским в зоне ADIZ.

В Пентагоне отметили «непрофессиональный воздушный маневр в отношении нашего истребителя F-16 NORAD».

«Зона опознавания ПВО начинается там, где заканчивается суверенное воздушное пространство, и представляет собой определенный участок международного воздушного пространства, который требует оперативной идентификации всех воздушных судов в интересах национальной безопасности», — подчеркнули в Минобороны США.

Глава Северного командования США Грегори Гийо осудил опасное поведение российских ВВС.

«Самолет NORAD выполнил безопасный и дисциплинированный перехват российских военных самолетов в зоне ПВО Аляски. Поведение одного российского Су-35 было небезопасным, непрофессиональным и представляло опасность для всех — не то, что можно было бы увидеть в профессиональных ВВС», — пояснил генерал.

NORAD, в состав которого входят вооруженные силы США и Канады под совместным командованием, ранее объявил о присутствии четырех российских самолетов над зоной опознавания ПВО Аляски 23 сентября.

Хотя первоначальный релиз не содержал кадров или подробностей опасного инцидента, в нем отмечалось, что ни один из российских самолетов не вошел в суверенное воздушное пространство Америки или Канады.

«Эта деятельность России в зоне ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза», — подчеркнули в Пентагоне.

В Минобороны РФ подчеркнули, что группа стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и истребителей Су-35 и Су-30СМ совершила полет над нейтральными водами Берингова моря вблизи западного побережья Аляски. В ведомстве подчеркнули, что полеты были в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.