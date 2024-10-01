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Обстрел рынка в Херсоне
Утром 1 октября в результате обстрела рынка в центре Херсона погибли шесть человек, украинские власти обвиняют в атаке российскую армию
Обстрел рынка в Херсоне
ВС РФ атаковали центр города Херсон / Фото: Национальная полиция / Others
1 октября 2024 г.

Шесть человек погибли и столько же получили ранения в результате обстрела рынка в центре Херсона утром 1 октября, сообщает глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, удар пришелся по торговым точкам, где местные жители покупали и продавали товары. Раненые были доставлены в больницу. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

По данным прокуратуры Херсонской области, обстрел был нанесен около 9 утра, предположительно, из ствольной артиллерии. Российские власти не комментировали этот инцидент.

Херсон, освобожденный украинскими военными осенью 2022 года, продолжает подвергаться регулярным обстрелам со стороны российских войск, находящихся на левом берегу Днепра.

Атака произошла в день, когда назначенный Россией глава администрации региона Владимир Сальдо отметил годовщину объявленной Москвой аннексии Херсонской области.

В ночь на 1 октября российские силы атаковали Украину 32 ударными беспилотниками, из которых 29 были сбиты украинскими Воздушными силами в нескольких областях страны, включая Херсонскую.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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