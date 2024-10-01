Израильская спецслужба «‎Моссад»‎ смогла завербовать «‎крота» в подразделении иранской контрразведки, которое курировало операции против Израиля. С таким утверждением выступил бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. По его словам, израильские шпионы получили доступ к перемещениям руководства ливанской группировки «‎Хезболла»‎ — именно это привело к тому, что Израиль ударил по подземному бункеру в Бейруте и убил главу движения Хасана Насраллу.

«Мы создали подразделение для противодействия Израилю, и человек, возглавляющий его, оказался агентом «Моссада», — заявил Ахмадинежад.

По его словам, глава подразделения контролировал 20 других агентов израильской спецслужбы, действовавших под прикрытием. Экс-президент утверждает, что эти агенты несут ответственность за кражу иранских ядерных документов в 2018 году и за целенаправленные убийства иранских ученых-ядерщиков.

Еще в июне Ахмадинежад заявил, что предполагаемые двойные агенты предоставляли Израилю конфиденциальную информацию об иранской ядерной программе. Корпус иранских стражей неоднократно сообщал о срыве операции «Моссада» в стране, но достоверность таких заявлений неясна.

«Израиль организовал сложные операции внутри Ирана. Они могли легко получить информацию. В Иране до сих пор об этом молчат», — заявил политик.

В августе в стране были арестованы 12 человек по подозрению в том, что они сотрудничают с Израилем и планировали действия против безопасности Тегерана.

Официального подтверждения этой информации от иранских властей не было. После своего ухода с поста президента Ахмадинежад не занимает государственных постов, потому его заявления нельзя считать официальной позицией Ирана.

Израильские военные нанесли авиаудар по Бейруту 27 сентября, в результате которого погиб лидер «Хезболлы» Хасан Насралла. Это убийство вызвало широкие обсуждения о проникновении израильских шпионов в руководства Ливана и Ирана. Французская газета Le Parisien со ссылкой на источники сообщила, что Израиль смог внедрить своего агента — «‎крота»‎ — в высшее руководство «‎Хезболлы»‎, потому и могли получать информацию о поставках пейджеров и перемещениях лидеров группировки.