Более года президент США Джо Байден и его советники успешно откладывали начало израильского вторжения в Ливан, опасаясь, что это может спровоцировать более широкий конфликт на Ближнем Востоке. Однако, несмотря на усилия Белого дома по предотвращению полномасштабного вторжения, Нетаньяху, похоже, готов действовать вопреки любым просьбам Байдена.

Как отмечают западные СМИ, израильский премьер воодушевлен предстоящими выборами в США и рассчитывает, что администрации Байдена будет банально не до Ближнего Востока. По его расчетам, вряд ли Белый дом решит сократить поставки вооружений Израилю в критически важный период перед выборами. Потому Нетаньяху решил воспользоваться тем, что США отвлечены на внутреннюю политику, и начать вторжение в Ливан.

По мнению аналитиков, опрошенных газетой Guardian, Биньямин Нетаньяху считает, что администрация Байдена, столкнувшаяся с внутренними политическими проблемами, не имеет достаточно рычагов влияния на Тель-Авив для решительных действий. Потому в ночь на 1 октября Израиль начал наземное вторжение в Ливан. Спустя несколько часов Пентагон сообщил, что перебросит дополнительные войска на Ближний Восток «‎для защиты Израиля»‎.

Потенциальная наземная операция Израиля произошла через неделю после того, как официальные лица США и Франции призвали к прекращении огня и предложили формулу мира. Однако в Тель-Авиве отвергли мирный план Вашингтона и Парижа.

Недавнее убийство лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в результате авиаудара Израиля еще больше усложняет региональную динамику. Эксперты опасаются, что это может спровоцировать более агрессивные действия со стороны Ирана.

После начала израильского вторжения в Газу год назад Белый дом призывал Нетаньяху не предпринимать масштабных ответных действий против «Хезболлы», которая запускала ракеты по израильским позициям. Байден опасался, что Израиль не сможет вести войну на два фронта. Однако теперь, год спустя, правительство Нетаньяху решило полностью пренебречь указаниями Вашингтона и действовать без оглядки на мнение президента США.