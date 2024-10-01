Главный дипломат Германии Анналена Бербок пошла на открытый конфликт с канцлером Олафом Шольцем и заявила о необходимости передать Украине крылатые ракеты большой дальности Taurus.

Бербок заявила, что военная поддержка Киева со стороны Германии по-прежнему сосредоточена на системах противовоздушной обороны (ПВО) для защиты критически важной инфраструктуры. С приближением зимы потребность в защите энергетических объектов Украины становится все более насущной, поскольку, по словам министра, Россия наращивает удары по энергообъектам. В Минобороны РФ утверждают, что атакуют только военные цели на украинской территории.

«Мы демократия, у нас нет единства в коалиции, поэтому мы не поставляем Taurus», — сказала Бербок, признав, что ее мнение расходится с позицией канцлера Олафа Шольца. На вопрос, поддерживает ли она лично отправку оружия, политик добавила: «Очевидно».

Хотя Германия считается вторым по величине поставщиком оружия в Украину после США, канцлер Шольц неоднократно отвергал требования о поставках ракет Taurus. Он утверждает, что дальность полета в 500 км позволяет использовать оружие для нанесения ударов по целям в глубине России — это может втянуть ФРГ непосредственно в конфликт.

Правящая коалиция недавно разрешила правительству в Киеве использовать оружие, которое она поставляет, для нанесения ударов по территории России и ракетным объектам, расположенным недалеко от украинской границы. Однако дальнобойные ракеты по-прежнему под запретом.

На пресс-конференции правительства 30 сентября официальный представитель канцлера Штеффен Хебештрайт заявил, что позиция канцлера не изменилась. Представитель министерства обороны заявил, что министр обороны Борис Писториус также остается противником поставок.

В апреле Шольц подчеркнул, что такое оружие следует поставлять только в том случае, если Германия сохранит контроль над его использованием, особенно в отношении целей, по которым Украина может наносить удары. Он предупредил, что, поставив эти ракеты без такого контроля, ФРГ может быть втянута в войну.