В правительстве Израиля обвинили США в том, что они подвергли опасности израильских солдат, обнародовав детали запланированного наземного вторжения в Ливан. Об этом сообщает израильский Kan со ссылкой на источники.

Неназванный израильский чиновник в беседе с каналом назвал утечки информации «опасными» и заявил, что из-за них израильские военнослужащие оказались под угрозой. Чиновник выразил недовольство поведением США, отметив: несмотря на поддержку военной операции со стороны администрации Байдена, решение обнародовать детали было попыткой ограничить масштабы действий Израиля.

«Ясно, что США обеспокоены, и поэтому они обнародовали информацию, пытаясь ограничить операцию», — подчеркнул чиновник.

В ночь на 1 октября Госдепартамент США заявил, что Израиль проинформировал Вашингтон о намерении провести «ограниченные операции» и вторгнуться в южный Ливан. Официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер сообщил, что это определение было дано Израилем, а за дополнительными разъяснениями следует обратиться к израильским официальным лицам. Вскоре после объявления Госдепа Израиль действительно начал вторжение в Южный Ливан.

При этом Пентагон сообщил, что поддерживает операцию Израиля и будет защищать Тель-Авив — для этого США перебросят дополнительные войска в регион. В Госдепе США предостерегли от нанесения ударов по гражданской инфраструктуре и заявили, что опасаются дальнейшей эскалации с Ираном.

Миллер также подчеркнул, что израильское вторжение несет непредвиденные риски. Он подтвердил важность дипломатии и выразил обеспокоенность гуманитарными последствиями действий Израиля, предупредив, что они могут дестабилизировать регион. Потому США призывают к дипломатическому решению конфликта. Однако источник Kan в ответ уточнил, что Израиль не планирует заключать мирные соглашения до завершения операции в Ливане.

С 23 сентября Израиль наносит авиаудары по всему Ливану, целясь в объекты, которые он считает позициями «Хезболлы». По данным Минздрава Ливана, в результате этих ударов погибло более 960 человек и более 2770 получили ранения.