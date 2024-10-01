США направят на Ближний Восток еще несколько тысяч военнослужащих на фоне вторжения Израиля в Ливан. В Пентагоне уточнили, что дополнительные силы укрепят безопасность 40 тыс. американских военнослужащих, уже находящихся в регионе. Главная цель переброски военных — помочь защитить Израиль от возможного ответа со стороны Ливана и Ирана.

Дополнительные силы — около 2000-3000 человек — будут размещены на существующих американских военных базах и на бортах авианосной группы, дислоцированной в Красном море.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что развертывание будет включать несколько эскадрилий истребителей F-15, F-16 и F-22, а также боевые самолеты A-10, что существенно расширит возможности американской авиации.

40 тыс. американских военнослужащих, уже находящихся в регионе, размещены на базах в Ираке, Сирии и других странах. Авианосец USS Abraham Lincoln находится в Оманском заливе на расширенном развертывании в регионе, а второй авианосец, USS Harry S. Truman, покинул Норфолк, штат Вирджиния, неделю назад и направился в Средиземное море в рамках планового развертывания.

29 сентября министр обороны США Ллойд Остин предупредил: «если Иран, его партнеры или его доверенные лица воспользуются этим моментом, чтобы нанести удар по американскому персоналу или интересам в регионе, Соединенные Штаты предпримут все необходимые меры для защиты нашего народа».

1 октября Израиль начал вторжение в южный Ливан, заявив, что проводит «‎короткую операцию»‎ якобы для устранения огневой мощи «‎Хезболлы»‎. Однако в Бейруте опасаются, что Израиль может оккупировать часть южного Ливана, как это уже было с 1986 по 2006 годы. Тогда израильтяне под предлогом создания зоны безопасности оккупировали более 10% Ливана — от границы и до реки Литани.