В Брюсселе прошла церемония передачи полномочий Генерального секретаря НАТО от Йенса Столтенберга к Марку Рютте, бывшему премьер-министру Нидерландов. В своей речи Рютте выразил благодарность союзникам за доверие и высоко оценил работу своего предшественника.

«Вы были образцовым Генеральным секретарем. Сегодня НАТО больше, сильнее и сплоченнее, и это во многом благодаря вашему лидерству. С одной стороны, вы подняли планку для вашего преемника, но с другой - передали мне прочный и сильный Альянс», – заявил Рютте, обращаясь к Столтенбергу.

Рютте заявил, что его основными приоритетами на новом посту будут усиление коллективной обороны НАТО, увеличение оборонных расходов стран-членов, а также оказание поддержки Украине на пути к ее будущему членству в Альянсе. По его словам, без сильной и независимой Украины невозможно гарантировать долгосрочную безопасность Европы.

Кроме того, Рютте подчеркнул важность укрепления сотрудничества с партнерами, разделяющими общие ценности, включая Европейский Союз и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Он отметил ЕС как «уникального и важного партнера» НАТО.

Йенс Столтенберг, обращаясь к Рютте, отметил его умение находить компромиссы и решать сложные задачи. После передачи полномочий Столтенберг попрощался с персоналом штаб-квартиры НАТО под аплодисменты.