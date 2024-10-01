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Рютте принял полномочия Генсека НАТО
В штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялась официальная церемония передачи полномочий Генерального секретаря НАТО от Йенса Столтенберга Марку Рютте
Рютте принял полномочия Генсека НАТО
Рютте заявил, что его основными приоритетами на новом посту будут усиление коллективной обороны НАТО / Photo: Reuters
1 октября 2024 г.

В Брюсселе прошла церемония передачи полномочий Генерального секретаря НАТО от Йенса Столтенберга к Марку Рютте, бывшему премьер-министру Нидерландов. В своей речи Рютте выразил благодарность союзникам за доверие и высоко оценил работу своего предшественника.

«Вы были образцовым Генеральным секретарем. Сегодня НАТО больше, сильнее и сплоченнее, и это во многом благодаря вашему лидерству. С одной стороны, вы подняли планку для вашего преемника, но с другой - передали мне прочный и сильный Альянс», – заявил Рютте, обращаясь к Столтенбергу.

Рютте заявил, что его основными приоритетами на новом посту будут усиление коллективной обороны НАТО, увеличение оборонных расходов стран-членов, а также оказание поддержки Украине на пути к ее будущему членству в Альянсе. По его словам, без сильной и независимой Украины невозможно гарантировать долгосрочную безопасность Европы.

Кроме того, Рютте подчеркнул важность укрепления сотрудничества с партнерами, разделяющими общие ценности, включая Европейский Союз и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Он отметил ЕС как «уникального и важного партнера» НАТО.

Йенс Столтенберг, обращаясь к Рютте, отметил его умение находить компромиссы и решать сложные задачи. После передачи полномочий Столтенберг попрощался с персоналом штаб-квартиры НАТО под аплодисменты.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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