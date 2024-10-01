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Израиль начал вторжение на территорию Ливана
В ночь на 1 октября Израиль начал наземное вторжение в Ливан. В заявлении израильской армии, опубликованном в 2 часа ночи, военные назвали наступление «ограниченным» и сообщили, что их войска начали входить в Ливан «несколько часов назад», чтобы нанести удары по объектам, которые «представляют непосредственную угрозу израильским общинам на севере Израиля». В Ливане сообщают об артиллерийских атаках и авиаударах. Известно более чем о сотне погибших мирных жителей. #trtнарусском #израиль #ливан #вторжение #атака #удар #война #армияизраиля #погибшие #ближнийвосток #артиллерия #авиаудары #международныйконфликт #военнаятехника #эскалация
Израиль начал вторжение на территорию Ливана / Others
1 октября 2024 г.
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