ООН и правительство Ливана запустили кампанию по сбору $426 млн для оказания чрезвычайной помощи населению, пострадавшему в результате гуманитарного кризиса в стране. По данным Управления ООН по координации гуманитарной помощи (УКГВ), средства необходимы для удовлетворения потребностей до 1 млн человек, пострадавших в результате эскалации конфликта за последние две недели.

В заявлении ООН подчеркивается, что в Ливане наблюдается беспрецедентный рост числа жертв и перемещенных лиц из-за израильских атак, в результате которых погибло более 1 тыс. человек, а более 6 тыс. получили ранения. С октября прошлого года количество людей, затронутых кризисом, резко увеличилось, достигнув 1 млн человек.

Кампания призвана привлечь международных доноров для оказания срочной помощи пострадавшим и поддержания базовых нужд людей в Ливане на фоне гуманитарного кризиса, вызванного эскалацией насилия

Ранее Израиль объявил о начале наземного вторжения в Ливан. За несколько часов израильские войска смогли захватить ряд приграничных деревень.

Израильские военные заявили, что цель операции — уничтожить военную инфраструктуру «Хезболлы» в деревнях, расположенных недалеко от израильско-ливанской границы.

За последние сутки израильские вооруженные силы нанесли удары по южным городам и деревням Ливана, а также по районам Бекаа, Баальбек и столице страны Бейруту. Министерство здравоохранения Ливана сообщает о 95 погибших и 172 раненых в результате этих атак.