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«Хезболла»: Вторжения Израиля не было
Ливанское движение «Хезболла» опровергло заявления Израиля о проведении наземных атак на территорию Ливана, подчеркнув, что пока не зафиксировано прямых столкновений между силами движения и израильской армией
«Хезболла»: Вторжения Израиля не было
Представитель «Хезболлы» опроверг заявление Израиля о проведении наземных атак / Фото: Reuters
1 октября 2024 г.

Представитель «Хезболлы» по связям с общественностью Мухаммед Афифи опроверг заявление Израиля о проведении наземных атак на объекты движения в Ливане.

По его словам, утверждения о том, что израильские войска вторглись на территорию Ливана, являются ложью, и на данный момент не было зафиксировано наземных столкновений между израильскими силами и бойцами «Хезболлы».

Афифи подчеркнул, что движение готово к прямым боестолкновениям с противником в случае, если израильская армия осмелится на вторжение в Ливан, и пообещал нанести наибольшие потери силам, которые предпримут такую попытку.

Он также добавил, что недавний удар по штаб-квартире израильской разведки «Моссад» и базе «Подразделения 8200» является лишь началом дальнейших действий «Хезболлы».

Ранее представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил о начале «ограниченных и массированных наземных атак» на инфраструктуру «Хезболлы» на юге Ливана.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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