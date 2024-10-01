Представитель «Хезболлы» по связям с общественностью Мухаммед Афифи опроверг заявление Израиля о проведении наземных атак на объекты движения в Ливане.

По его словам, утверждения о том, что израильские войска вторглись на территорию Ливана, являются ложью, и на данный момент не было зафиксировано наземных столкновений между израильскими силами и бойцами «Хезболлы».

Афифи подчеркнул, что движение готово к прямым боестолкновениям с противником в случае, если израильская армия осмелится на вторжение в Ливан, и пообещал нанести наибольшие потери силам, которые предпримут такую попытку.

Он также добавил, что недавний удар по штаб-квартире израильской разведки «Моссад» и базе «Подразделения 8200» является лишь началом дальнейших действий «Хезболлы».

Ранее представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил о начале «ограниченных и массированных наземных атак» на инфраструктуру «Хезболлы» на юге Ливана.