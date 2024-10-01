ПОЛИТИКА
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Политики разных стран мира призывают Израиль прекратить нападение на Ливан
В Ливане война недопустима, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли, выступая в рамках последнего дня дебатов 79-ой Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. За прекращение нападений Израиля на Ливан также выступили представители Ирландии, ОАЭ и президент Бразилии. #trtнарусском #израиль #ливан #оон #бразилия #ирландия #оаэ #канада #нападение #война #международныеотношения #мирныепереговоры #прекращениеогня #дипломатия #геополитика #политическийкризис #защитамирныхжителей #мирныеинициативы #международноеобщество
Политики разных стран мира призывают Израиль прекратить нападение на Ливан / Others
1 октября 2024 г.
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