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Израильский удар по лагерю Нусейрат унес жизни не менее 13 беженцев
Лагерь беженцев Нусейрат атаковали израильскими ракетами. Сотни пострадавших доставили в больницу «Мучеников Аль-Аксы», там сообщили по меньшей мере о 13 погибших. Израиль уже 361 день продолжает атаки по мирному населению Газы, убив не менее 41,6 тыс. человек и ранив более 96 тыс. палестинцев. #газа #израиль #палестина #нусейрат #лагерь #атака #взрыв #больница #авиаудар #погибшие #ракеты #беженцы #гуманитарнаякатастрофа #израильскопалестинскийконфликт #защитагражданских #войнанаближнемвостоке #военныепреступления
Израильский удар по лагерю Нусейрат унес жизни не менее 13 беженцев / Others
1 октября 2024 г.
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