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Президент Эрдоган: «Предупреждаю Израиль...»
Президент Турции обвинил Израиль в геноциде в Газе и предупредил о последствиях возможной наземной операции в Ливане
Президент Эрдоган: «Предупреждаю Израиль...»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: АА / Others
1 октября 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с резким предостережением в адрес Израиля на церемонии открытия 3-го законодательного года 28-го созыва Великого национального собрания Турции.

Эрдоган обвинил Израиль в попытках распространить конфликт. «Израиль, проводя военную операцию в Газе и осуществляя удары по территории Ливана, одновременно предпринимает различные провокационные действия, чтобы вовлечь другие страны региона в конфликт», — заявил глава государства.

Президент Турции предостерег Израиль от дальнейшей эскалации. «После Палестины и Ливана израильское руководство, действующее с бредовой идеей «земли обетованной», нацелится на наши родные земли. Оккупация, террор и агрессия уже у нашего порога. Перед нами не государство, связанное законом, а банда убийц, питающаяся кровью и разжиревшая от оккупации», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул готовность Турции противостоять угрозам. «Агрессия Израиля затрагивает и Турцию. Мы будем противостоять этому государственному терроризму всеми доступными средствами ради нашей Родины, нашего народа и нашей независимости», — подчеркнул Эрдоган.

Он также предупредил Израиль о последствиях возможной наземной операции в Ливане: «Я очень четко предупреждаю Израиль: последствия сухопутной операции в Ливане не будут похожи на прошлые оккупации».

В завершение президент отметил важную роль турецкого парламента в сложившейся ситуации: «В то время как глобальная система глубоко потрясена, наш парламент будет служить путеводителем как для нашей страны, так и для нашего региона, действуя с достоинством, здравомыслием и согласием».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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