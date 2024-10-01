Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с резким предостережением в адрес Израиля на церемонии открытия 3-го законодательного года 28-го созыва Великого национального собрания Турции.

Эрдоган обвинил Израиль в попытках распространить конфликт. «Израиль, проводя военную операцию в Газе и осуществляя удары по территории Ливана, одновременно предпринимает различные провокационные действия, чтобы вовлечь другие страны региона в конфликт», — заявил глава государства.

Президент Турции предостерег Израиль от дальнейшей эскалации. «После Палестины и Ливана израильское руководство, действующее с бредовой идеей «земли обетованной», нацелится на наши родные земли. Оккупация, террор и агрессия уже у нашего порога. Перед нами не государство, связанное законом, а банда убийц, питающаяся кровью и разжиревшая от оккупации», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул готовность Турции противостоять угрозам. «Агрессия Израиля затрагивает и Турцию. Мы будем противостоять этому государственному терроризму всеми доступными средствами ради нашей Родины, нашего народа и нашей независимости», — подчеркнул Эрдоган.

Он также предупредил Израиль о последствиях возможной наземной операции в Ливане: «Я очень четко предупреждаю Израиль: последствия сухопутной операции в Ливане не будут похожи на прошлые оккупации».

В завершение президент отметил важную роль турецкого парламента в сложившейся ситуации: «В то время как глобальная система глубоко потрясена, наш парламент будет служить путеводителем как для нашей страны, так и для нашего региона, действуя с достоинством, здравомыслием и согласием».