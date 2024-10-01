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Великобритания завершила эру угольной энергетики
Великобритания закрыла свою последнюю угольную электростанцию, завершив более чем 140-летний период угольной энергетики и став первой страной в G7, отказавшейся от угля
Великобритания завершила эру угольной энергетики
Ratcliffe-on-Soar / Фото: Reuters
1 октября 2024 г.

Великобритания официально завершила эру угольной энергетики, закрыв 30 сентября свою последнюю угольную электростанцию Ratcliffe-on-Soar в Мидлендсе, принадлежащую компании Uniper.

Этот шаг знаменует собой окончание более чем 140-летней истории угольной генерации электроэнергии в стране, сделав Великобританию первой страной в группе G7, которая полностью отказалась от угля в энергетическом секторе.

Объявив в 2015 году планы по закрытию угольных станций в течение десятилетия, власти Великобритании начали активный переход к более чистым источникам энергии. В 2015 году уголь обеспечивал почти 30% электроэнергии страны. К прошлому году этот показатель сократился до чуть более 1%, сообщает France24.

Глава секретариата Powering Past Coal Alliance Джулия Скорупска отметила, что Великобритания продемонстрировала возможность быстрой и эффективной замены угля в энергетике. Это также позволило значительно снизить выбросы парниковых газов, которые в Великобритании упали более чем вдвое с 1990 года.

Хотя другие страны G7 также договорились отказаться от угольной энергетики в ближайшие десятилетия, уголь по-прежнему составляет более 25% электроэнергии в Германии и более 30% в Японии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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